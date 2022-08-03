Страдающий бессонницей врач-травматолог собирает команду и начинает расследовать преступления. Не пропустите ироничный детектив «Филин» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с доктором Алексеем Филипповым. После автомобильной аварии, в которой погибла его жена, мужчина вот уже десять лет не может нормально спать. Ему помогают лишь алкоголь и работа над разгадкой преступлений. Со временем Филин находит единомышленников и начинает совмещать профессии врача и сыщика-любителя, раскрывая самые сложные и запутанные дела.



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