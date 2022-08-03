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Филин
1-й сезон

Филин (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.02021, Филин. Сезон 1 12 серий
Детектив, Комедия18+

Сезоны и серии

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О сериале

Страдающий бессонницей врач-травматолог собирает команду и начинает расследовать преступления. Не пропустите ироничный детектив «Филин» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с доктором Алексеем Филипповым. После автомобильной аварии, в которой погибла его жена, мужчина вот уже десять лет не может нормально спать. Ему помогают лишь алкоголь и работа над разгадкой преступлений. Со временем Филин находит единомышленников и начинает совмещать профессии врача и сыщика-любителя, раскрывая самые сложные и запутанные дела.

Не терпится узнать, как дальше будут развиваться события? Тогда скорее включайте отечественный детективный сериал «Филин». Смотреть онлайн все серии в хорошем качестве можно в любое время на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»