Филин (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Филин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
Филин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+39 мин
Филин
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+44 мин
Филин
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Страдающий бессонницей врач-травматолог собирает команду и начинает расследовать преступления. Не пропустите ироничный детектив «Филин» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с доктором Алексеем Филипповым. После автомобильной аварии, в которой погибла его жена, мужчина вот уже десять лет не может нормально спать. Ему помогают лишь алкоголь и работа над разгадкой преступлений. Со временем Филин находит единомышленников и начинает совмещать профессии врача и сыщика-любителя, раскрывая самые сложные и запутанные дела.
Не терпится узнать, как дальше будут развиваться события? Тогда скорее включайте отечественный детективный сериал «Филин». Смотреть онлайн все серии в хорошем качестве можно в любое время на видеопортале Wink!
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев