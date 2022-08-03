Филин (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Филин. Сезон 1. Серия 9
Врач-травматолог городской больницы Алексей Филиппов по прозвищу Филин открывает в себе талант сыщика-любителя. После случившейся десять лет назад автокатастрофы, в которой погибла его жена, он мучается бессонницей и тщетно пытается уснуть разными способами. И если до сих пор лучше всего ему помогал алкоголь, то теперь, с появлением в его жизни детективных расследований, именно раскрытое дело позволяет Филину хоть ненадолго заснуть. С помощью своей команды медработников и полицейских Филин раскрывает преступление за преступлением, ведь в сутках ему доступны все 24 часа.

