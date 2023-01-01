Карамора (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Карамора» — фэнтези-триллер о борьбе за власть во времена царской России от Данилы Козловского. В главных ролях — Филипп Янковский и Андрей Смоляков.



Дореволюционный Санкт-Петербург охвачен заговорами. Петр Каразин, известный как анархист Карамора, после потери своей возлюбленной Алины в ожесточенной схватке объявляет войну тайному обществу, которое правит миром. Каждый шаг Караморы ведет к новым открытиям и столкновениям, где анархисты, полиция и сверхъестественные силы сходятся в опасной игре: ставки выше, чем когда-либо.



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