Карамора
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Карамора
8.22022, Карамора 1 сезон
Фэнтези, Триллеры18+
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Карамора (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Карамора» — фэнтези-триллер о борьбе за власть во времена царской России от Данилы Козловского. В главных ролях — Филипп Янковский и Андрей Смоляков.

Дореволюционный Санкт-Петербург охвачен заговорами. Петр Каразин, известный как анархист Карамора, после потери своей возлюбленной Алины в ожесточенной схватке объявляет войну тайному обществу, которое правит миром. Каждый шаг Караморы ведет к новым открытиям и столкновениям, где анархисты, полиция и сверхъестественные силы сходятся в опасной игре: ставки выше, чем когда-либо.

Не терпится заглянуть в альтернативную реальность, где судьба России и Европы зависит от исхода борьбы смертных против нечеловеческой силы? Оформляйте подписку на видеосервисе Wink и начинайте смотреть: «Карамора» — сериал, который обеспечит вам захватывающее путешествие в эпоху декаданса!

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карамора»

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