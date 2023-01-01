Карамора (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
«Карамора» — фэнтези-триллер о борьбе за власть во времена царской России от Данилы Козловского. В главных ролях — Филипп Янковский и Андрей Смоляков.
Дореволюционный Санкт-Петербург охвачен заговорами. Петр Каразин, известный как анархист Карамора, после потери своей возлюбленной Алины в ожесточенной схватке объявляет войну тайному обществу, которое правит миром. Каждый шаг Караморы ведет к новым открытиям и столкновениям, где анархисты, полиция и сверхъестественные силы сходятся в опасной игре: ставки выше, чем когда-либо.
Не терпится заглянуть в альтернативную реальность, где судьба России и Европы зависит от исхода борьбы смертных против нечеловеческой силы? Оформляйте подписку на видеосервисе Wink и начинайте смотреть: «Карамора» — сериал, который обеспечит вам захватывающее путешествие в эпоху декаданса!
Все сезоны сериала Карамора смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Данила
Козловский
- Актёр
Данила
Козловский
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- АФСценарист
Александр
Фомин
- Продюсер
Данила
Козловский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Актриса дубляжа
Юлия
Хлынина
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- Художница
Елена
Жукова
- ПСХудожница
Полина
Соботович
- МЛХудожник
Марк
Ли
- РВМонтажёр
Роман
Воронов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ФЮОператор
Филипп
Южанин
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ГМОпе�ратор
Генрих
Медер
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев