Карамора (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Карамора. Серия 4
Карамора
1-й сезон
4-я серия
8.22022, Карамора. Серия 4
Фэнтези, Триллер18+
О сериале

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

