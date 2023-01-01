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Карамора
1-й сезон

Карамора (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.22022, Карамора. Сезон 1 8 серий
Фэнтези, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Данила Козловский в роли анархиста, который мстит за гибель возлюбленной. Скорее начинайте смотреть сериал «Карамора» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Напряженные дуэли, политические интриги и запретные страсти в фэнтези-триллере от продюсеров «Вампиров средней полосы».

В первом сезоне мы знакомимся с Петром Каразиным, анархистом по прозвищу Карамора. Взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге приводит к трагедии, но в то же время становится отправной точкой в разоблачении заговора тайного ордена, который защищает интересы элиты. Потеря близкого человека и жажда мести ведет Карамору по темным улицам культурной столицы, но каждый шаг в схватке с противником может стать для него последним.

Сможет ли Карамора восстановить справедливость и защитить людей от нечистой силы? Включайте сериал «Карамора» — смотреть онлайн 1 сезон можно прямо сейчас на наше портале Wink!

Сериал Карамора 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карамора»

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