Карамора (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Данила Козловский в роли анархиста, который мстит за гибель возлюбленной. Скорее начинайте смотреть сериал «Карамора» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Напряженные дуэли, политические интриги и запретные страсти в фэнтези-триллере от продюсеров «Вампиров средней полосы».



В первом сезоне мы знакомимся с Петром Каразиным, анархистом по прозвищу Карамора. Взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге приводит к трагедии, но в то же время становится отправной точкой в разоблачении заговора тайного ордена, который защищает интересы элиты. Потеря близкого человека и жажда мести ведет Карамору по темным улицам культурной столицы, но каждый шаг в схватке с противником может стать для него последним.



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