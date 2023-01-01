Карамора (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Данила Козловский в роли анархиста, который мстит за гибель возлюбленной. Скорее начинайте смотреть сериал «Карамора» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Напряженные дуэли, политические интриги и запретные страсти в фэнтези-триллере от продюсеров «Вампиров средней полосы».
В первом сезоне мы знакомимся с Петром Каразиным, анархистом по прозвищу Карамора. Взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге приводит к трагедии, но в то же время становится отправной точкой в разоблачении заговора тайного ордена, который защищает интересы элиты. Потеря близкого человека и жажда мести ведет Карамору по темным улицам культурной столицы, но каждый шаг в схватке с противником может стать для него последним.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Данила
Козловский
- Актёр
Данила
Козловский
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- АФСценарист
Александр
Фомин
- Продюсер
Данила
Козловский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Актриса дубляжа
Юлия
Хлынина
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- Художница
Елена
Жукова
- ПСХудожница
Полина
Соботович
- МЛХудожник
Марк
Ли
- РВМонтажёр
Роман
Воронов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ФЮОператор
Филипп
Южанин
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев