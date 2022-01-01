Карамора. Серия 2
Wink
Сериалы
Карамора
1-й сезон
2-я серия
8.22022, Карамора. Серия 2
Фэнтези, Триллеры18+
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Карамора (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карамора»

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