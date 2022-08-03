Карамора (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

