8.22022, Карамора. Серия 3
Фэнтези, Триллер18+
Серия в подписке «START»
Карамора (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Данила
Козловский
- Актёр
Данила
Козловский
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- АФСценарист
Александр
Фомин
- Продюсер
Данила
Козловский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Актриса дубляжа
Юлия
Хлынина
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- Художница
Елена
Жукова
- ПСХудожница
Полина
Соботович
- МЛХудожник
Марк
Ли
- РВМонтажёр
Роман
Воронов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ФЮОператор
Филипп
Южанин
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев