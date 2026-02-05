Рай
Wink
Сериалы
Настоящий
1-й сезон
Рай
9.42023, Рай
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В реке найден труп Надежды Мавриной, пропавшей два месяца назад. Нашедшие труп подростки уверяют Степаныча в том, что видели в лесу большого зелёного лешего.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»