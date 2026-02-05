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9.42023, Любовь
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Тяжелые испытания преодолевает любовь обычного курьера Расула и дочери влиятельного чиновника Ульяны. Ведь отец Ульяны категорически против выбора своей дочери и планирует разлучить её с избранником. Но никто из участников семейного конфликта даже не подозревает, к какой трагедии ведет их противостояние.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»