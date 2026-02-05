Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Тяжелые испытания преодолевает любовь обычного курьера Расула и дочери влиятельного чиновника Ульяны. Ведь отец Ульяны категорически против выбора своей дочери и планирует разлучить её с избранником. Но никто из участников семейного конфликта даже не подозревает, к какой трагедии ведет их противостояние.

