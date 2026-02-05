Ради любви
Wink
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Настоящий
2-й сезон
Ради любви
9.42024, Ради любви
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Отец Александр замечает в своём храме новую прихожанку Ирину. В беседе становится ясно, что у Ирины тяжелый камень на душе. Но вскоре страшные события заставляют Ирину раскрыть отцу Александру свои тайны.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»