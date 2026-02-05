Призрак старого дома
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Настоящий
2-й сезон
Призрак старого дома
9.42024, Призрак старого дома
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Лидия Горохова убеждена, что в заброшенном доме маньяка Николая Аверина обитают призраки. Отец Александр, желая проверить опасения своей прихожанки, отправляется на место и неожиданно оказывается втянутым в расследование жуткого преступления.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»