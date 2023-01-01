Полоса отчуждения
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Полоса отчуждения

Полоса отчуждения (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Полоса отчуждения 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений героини.

Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город. Там ее ждут непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя остается добрым и светлым человеком, протягивающим руку помощи всем нуждающимся. Закончится ли в жизни Вали «полоса отчуждения»? Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать настоящую любовь?.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Полоса отчуждения»

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