Биография

Ксения Энтелис – актриса, снимающаяся в различных жанрах, появилась на свет в январе 1971 года. Ксения в юности занималась акробатикой, увлекалась драматическим искусством и снималась в юмористическом киножурнале «Ералаш». Экспериментальный Молодежный театр стал местом, где будущая известная артистка начала обучаться актерскому мастерству. Ксения успешно поступила в Школу-студию МХАТ и после завершения обучения отправилась во Флориду для изучения истории такого популярного жанра, как мюзикл. Ксения второй раз замужем. Во втором браке актриса уже достаточно давно и счастливо живет с участником и композитором группы «Аракс» Александром Вистой. У них есть сын Максим. Первую свою роль артистка сыграла в постановке «Бременских музыкантов» в легендарном «Ленкоме». Распрощавшись с театром в начале 2000-х, артистка посвящает себя работе в кино. Первый фильм Ксении Энтелис – знаменитый «Вор», где она сыграла в эпизоде. Снимаясь в кинофильмах и сериалах, Ксения Энтелис, роли которой бывают часто эпизодическими, зарекомендовала себя как прекрасная актриса. А игра в фильмах «Ефросинья» и «Закрытая школа» Ксении принесла известность и всенародную любовь.