В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений героини.



Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город. Там ее ждут непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя остается добрым и светлым человеком, протягивающим руку помощи всем нуждающимся. Закончится ли в жизни Вали «полоса отчуждения»? Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать настоящую любовь?.

