Полоса отчуждения (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Полоса отчуждения. Серия 3
Мелодрама12+
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+46 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+44 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+46 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+44 мин
Полоса отчуждения
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений героини.
Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город. Там ее ждут непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя остается добрым и светлым человеком, протягивающим руку помощи всем нуждающимся. Закончится ли в жизни Вали «полоса отчуждения»? Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать настоящую любовь?.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- СЛРежиссёр
Сергей
Лялин
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- Актёр
Никита
Зверев
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актёр
Анатолий
Васильев
- КЭАктриса
Ксения
Энтелис
- ЕААктриса
Елена
Антипова
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- ДШАктёр
Данила
Шевченко
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- СМСценарист
Сергей
Мельников
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- СИСценарист
Сергей
Иванов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВБОператор
Владимир
Быховский