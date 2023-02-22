Полоса отчуждения. Серия 3
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Полоса отчуждения
1-й сезон
3-я серия

Полоса отчуждения (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Полоса отчуждения. Серия 3
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений героини.

Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город. Там ее ждут непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя остается добрым и светлым человеком, протягивающим руку помощи всем нуждающимся. Закончится ли в жизни Вали «полоса отчуждения»? Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать настоящую любовь?.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Полоса отчуждения»