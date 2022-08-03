Холодное лето пятьдесят третьего...
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Холодное лето пятьдесят третьего...

Холодное лето пятьдесят третьего... (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.71987, Холодное лето пятьдесят третьего...
Драма, Криминал96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Действие развивается вскоре после смерти Сталина. Двое политических ссыльных, Николай и Сергей, сталкиваются с бандитами. В кровопролитной схватке Сергей остается жив. Спустя два года он приезжает в Москву, чтобы сообщить семье Николая о его судьбе.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»