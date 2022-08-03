Действие развивается вскоре после смерти Сталина. Двое политических ссыльных, Николай и Сергей, сталкиваются с бандитами. В кровопролитной схватке Сергей остается жив. Спустя два года он приезжает в Москву, чтобы сообщить семье Николая о его судьбе.

