Холодное лето пятьдесят третьего... (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.71987, Холодное лето пятьдесят третьего...
Драма, Криминал96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Действие развивается вскоре после смерти Сталина. Двое политических ссыльных, Николай и Сергей, сталкиваются с бандитами. В кровопролитной схватке Сергей остается жив. Спустя два года он приезжает в Москву, чтобы сообщить семье Николая о его судьбе.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ВСАктёр
Виктор
Степанов
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Зоя
Буряк
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Владимир
Кашпур
- СВАктёр
Сергей
Власов
- Актёр
Борис
Плотников
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- ЭДСценарист
Эдгар
Дубровский
- КСПродюсер
Константин
Стенькин
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЕММонтажёр
Елена
Михайлова
- ББОператор
Борис
Брожовский
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов