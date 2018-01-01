WinkФильмыХолодное лето пятьдесят третьего...Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛузга/Сергей Басаргин
Валерий Приёмыхов
АктёрКопалыч / Николай Старобогатов
Анатолий Папанов
АктёрМанков
Виктор Степанов
Актрисаглухонемая Лидия Матвеевна
Нина Усатова
АктрисаШура (дочь Лидии Матвеевны)
Зоя Буряк
Актёруполномоченный Зотов
Юрий Кузнецов
Актёркапитан рейда Фадеич
Владимир Кашпур
АктёрВитёк
Сергей Власов
Актёрсын Старобогатова
Борис Плотников
АктёрБаклан