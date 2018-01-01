Wink
Фильмы
Холодное лето пятьдесят третьего...
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»

Режиссёры

Александр Прошкин

Александр Прошкин

Режиссёр

Актёры

Валерий Приёмыхов

Валерий Приёмыхов

АктёрЛузга/Сергей Басаргин
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

АктёрКопалыч / Николай Старобогатов
Виктор Степанов

Виктор Степанов

АктёрМанков
Нина Усатова

Нина Усатова

Актрисаглухонемая Лидия Матвеевна
Зоя Буряк

Зоя Буряк

АктрисаШура (дочь Лидии Матвеевны)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Актёруполномоченный Зотов
Владимир Кашпур

Владимир Кашпур

Актёркапитан рейда Фадеич
Сергей Власов

Сергей Власов

АктёрВитёк
Борис Плотников

Борис Плотников

Актёрсын Старобогатова
Виктор Косых

Виктор Косых

АктёрБаклан

Сценаристы

Эдгар Дубровский

Эдгар Дубровский

Сценарист

Продюсеры

Константин Стенькин

Константин Стенькин

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Елена Михайлова

Елена Михайлова

Монтажёр

Операторы

Борис Брожовский

Борис Брожовский

Оператор

Композиторы

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

Композитор