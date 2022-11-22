Маттиас Блойель — логист, представитель сети модной одежды «Фенглер» из Леверкузена отправляется в командировку в маленький филиал фирмы на юге Сибири. Одетый в пуховик, вооружённый слезоточивым баллончиком, дезинфицирующими средствами, он отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь.

