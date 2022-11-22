Как назло Сибирь
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Как назло Сибирь
7.52012, Как назло Сибирь
Комедия93 мин12+
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Как назло Сибирь (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Маттиас Блойель — логист, представитель сети модной одежды «Фенглер» из Леверкузена отправляется в командировку в маленький филиал фирмы на юге Сибири. Одетый в пуховик, вооружённый слезоточивым баллончиком, дезинфицирующими средствами, он отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь.

Страна
Россия, Германия
Жанр
Комедия
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb