7.52012, Как назло Сибирь
Комедия93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Как назло Сибирь (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Маттиас Блойель — логист, представитель сети модной одежды «Фенглер» из Леверкузена отправляется в командировку в маленький филиал фирмы на юге Сибири. Одетый в пуховик, вооружённый слезоточивым баллончиком, дезинфицирующими средствами, он отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РХРежиссёр
Ральф
Хюттнер
- ЙКАктёр
Йоахим
Круль
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- КРАктриса
Катя
Риман
- Актёр
Армин
Роде
- МДАктёр
Михаэль
Деген
- ЮМАктриса
Юлия
Мен
- СЦАктриса
Светлана
Цвиченко
- Актриса
Зоя
Буряк
- МДАктёр
Михаэль
Дефферт
- АГАктёр
Александр
Гаркушенко
- МБСценарист
Мину
Барати
- РХСценарист
Ральф
Хюттнер
- МБПродюсер
Мину
Барати
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ССОператор
Стефан
Сюпек