Биография

Светлана Цвиченко – российская актриса родом из Ростова-на-Дону. День рождения: 26 января 1980 г. Будущая актриса Светлана Цвиченко после школы поступила в Ростовский филиал питерского университета культуры и искусств. В 2001 г. она его успешно окончила под руководством В. Б. Чигишева. Еще студенткой выступала на сцене Ростовского молодежного театра, а также снималась в рекламе. Первая роль Светланы Цвиченко в полнометражном кино – в боевике «Hope for the Addicted» (2005 г.) Роберта Кромби. В том же году она снялась в эпизоде седьмого сезона криминального сериала «Улицы разбитых фонарей» (2005 г.). К 2020 г. в портфолио актрисы около 25 ролей в кино и сериалах, а также участие в дубляже. Наиболее известные фильмы Светланы Цвиченко: комедия «Короли игры» (2007 г.), историческая драма «Григорий Р.» (2014 г.) Андрея Малюкова, а также серия фильмов «Женщина в беде» в которой он играет одну из главных ролей («Ольга»). В 2017 г. она снялась в детективном сериале «Акватория» Андрея Щербинина. В 2014 г. впервые участвует в дубляже мультсериала «Стич!» (2008-2015 гг.). В 2013 г. озвучивает сказку «Оз: Великий и Ужасный» Сэма Рэйми, а также блокбастер «Агенты «Щ.И.Т.».