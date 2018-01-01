Wink
Как назло Сибирь
Актёры и съёмочная группа фильма «Как назло Сибирь»

Режиссёры

Ральф Хюттнер

Ralf Huettner
Режиссёр

Актёры

Йоахим Круль

Joachim Król
АктёрMatthias Bleuel
Владимир Бурлаков

Vladimir Burlakov
АктёрArtjom Tscheremnych
Катя Риман

Katja Riemann
АктрисаIlka
Армин Роде

Armin Rohde
АктёрHolger
Михаэль Деген

Michael Degen
АктёрDirector Fengler
Юлия Мен

АктрисаSajana (в титрах: Julya Men)
Светлана Цвиченко

АктрисаNatalja
Зоя Буряк

АктрисаGalina Karpowa
Михаэль Дефферт

Michael Deffert
АктёрHörspielsprecher
Александр Гаркушенко

АктёрVladik

Сценаристы

Мину Барати

Minu Barati
Сценарист
Ральф Хюттнер

Ralf Huettner
Сценарист

Продюсеры

Мину Барати

Minu Barati
Продюсер
Сергей Сельянов

Продюсер

Операторы

Стефан Сюпек

Stefan Ciupek
Оператор