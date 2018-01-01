9.41989, Дон Сезар де Базан. Серия 2
Комедия12+
Дон Сезар де Базан (сериал, 1989) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она - его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены... Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- Актёр
Михаил
Боярский
- АСАктриса
Анна
Самохина
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- НЛАктриса
Наталья
Лапина
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВГАктриса
Виктория
Горшенина
- Актёр
Михаил
Светин
- ЮДАктёр
Юрий
Дедович
- ВЛАктёр
Василий
Леонов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- АКПродюсер
Анатолий
Кульбицкий
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков