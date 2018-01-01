Дон Сезар де Базан (сериал, 1989) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она - его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены... Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!



