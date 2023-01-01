Брат (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Культовое отечественное кино, в котором герой Сергея Бодрова-младшего ищет правду в суровых 90-х. Криминальная драма от Алексея Балабанова.



Данила Багров возвращается в родной городок после демобилизаци�и и сразу же ввязывается в драку. Чтобы избежать неприятностей, юноша по совету матери отправляется в Петербург, где проживает его старший брат Виктор. В северной столице Данила заводит новых друзей. Встретившись с братом, он обнаруживает, что Виктор — наемный киллер по прозвищу Татарин. Данилу обманом втягивают в противостояние местных бандитов, в результате которого он получает серьезную рану. Теперь молодому человеку предстоит разобраться, кто из его новых знакомых является настоящим другом, а кто — врагом.



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