Брат (фильм, 1997) смотреть онлайн
Сюжет
Культовое отечественное кино, в котором герой Сергея Бодрова-младшего ищет правду в суровых 90-х. Криминальная драма от Алексея Балабанова.
Данила Багров возвращается в родной городок после демобилизаци�и и сразу же ввязывается в драку. Чтобы избежать неприятностей, юноша по совету матери отправляется в Петербург, где проживает его старший брат Виктор. В северной столице Данила заводит новых друзей. Встретившись с братом, он обнаруживает, что Виктор — наемный киллер по прозвищу Татарин. Данилу обманом втягивают в противостояние местных бандитов, в результате которого он получает серьезную рану. Теперь молодому человеку предстоит разобраться, кто из его новых знакомых является настоящим другом, а кто — врагом.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- СБАктёр
Сергей
Бодров мл.
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ММАктриса
Мария
Милютина
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- СМАктёр
Сергей
Мурзин
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полуян
- АСАктёр дубляжа
Александр
Строев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Сергей
Русскин
- Актёр дубляжа
Виктор
Бычков
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- МЛМонтажёр
Марина
Липартия
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Бутусов