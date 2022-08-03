Олигарх (фильм, 2002) смотреть онлайн

У научного сотрудника получается построить собственную финансовую империю, но вместе с деньгами и властью он наживает себе множество врагов. Криминальная драма «Олигарх» — фильм Павла Лунгина с Владимиром Машковым о цене успеха.



Платон Маковский — один из самых влиятельных бизнесменов и политиков в России. Однажды Москву потрясают шокирующие новости: на Маковского совершено очередное покушение, и на этот раз убийцы добились своего. Друзья и враги пытаются разобраться в произошедшем и вспоминают, как Маковский за 11 лет сумел добиться такого успеха. Он был ученым, но во время перестройки резко сменил род занятий. Тогда он с друзьями учредил кооператив по производству веников, который стал прикрытием для более крупных финансовых операций. С этого момента начался путь Платонова к богатству и славе. Но у каждой истории успеха есть непредвиденные последствия.



