Олигарх (фильм, 2002) смотреть онлайн

Олигарх
Олигарх
8.92002, Олигарх
Драма, Криминал122 мин18+
О фильме

У научного сотрудника получается построить собственную финансовую империю, но вместе с деньгами и властью он наживает себе множество врагов. Криминальная драма «Олигарх» — фильм Павла Лунгина с Владимиром Машковым о цене успеха.

Платон Маковский — один из самых влиятельных бизнесменов и политиков в России. Однажды Москву потрясают шокирующие новости: на Маковского совершено очередное покушение, и на этот раз убийцы добились своего. Друзья и враги пытаются разобраться в произошедшем и вспоминают, как Маковский за 11 лет сумел добиться такого успеха. Он был ученым, но во время перестройки резко сменил род занятий. Тогда он с друзьями учредил кооператив по производству веников, который стал прикрытием для более крупных финансовых операций. С этого момента начался путь Платонова к богатству и славе. Но у каждой истории успеха есть непредвиденные последствия.

На что был готов пойти Платонов ради бизнеса

Страна
Германия, Россия, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Олигарх»