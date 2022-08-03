Олигарх (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
У научного сотрудника получается построить собственную финансовую империю, но вместе с деньгами и властью он наживает себе множество врагов. Криминальная драма «Олигарх» — фильм Павла Лунгина с Владимиром Машковым о цене успеха.
Платон Маковский — один из самых влиятельных бизнесменов и политиков в России. Однажды Москву потрясают шокирующие новости: на Маковского совершено очередное покушение, и на этот раз убийцы добились своего. Друзья и враги пытаются разобраться в произошедшем и вспоминают, как Маковский за 11 лет сумел добиться такого успеха. Он был ученым, но во время перестройки резко сменил род занятий. Тогда он с друзьями учредил кооператив по производству веников, который стал прикрытием для более крупных финансовых операций. С этого момента начался путь Платонова к богатству и славе. Но у каждой истории успеха есть непредвиденные последствия.
На что был готов пойти Платонов ради бизнеса, вы узнаете, если будете смотреть «Олигарх» онлайн
Рейтинг
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Мария
Миронова
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЛУАктёр
Леван
Учанейшвили
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Александр
Балуев
- МВАктёр
Михаил
Вассербаум
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Владимир
Стеклов
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ЮДСценарист
Юлий
Дубов
- КДПродюсер
Катрин
Дюссар
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ГСПродюсер
Галина
Семенцова
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ЛИХудожница
Людмила
Илюткина
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ОДОператор
Олег
Добронравов
- АФОператор
Алексей
Федоров