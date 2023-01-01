Королевство кривых...
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Королевство кривых...

Королевство кривых... (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.42005, Королевство кривых... 1 сезон
Детективы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Журналист Александр Ветров - охотник за сенсациями. Его специализация - таинственные происшествия и убийства. Каждый его материал - результат самостоятельного расследования. То и дело Александр ввязывается в опасные приключения, которые могут стоить ему жизни. Но даже это не останавливает находчивого стрингера.

Александру предстоит разгадать тайну возвращения в Саблинские пещеры легендарного душителя из далеких 50-х, разыскать терроризирующих город оборотней, разоблачить преступников, занимающихся трансплантацией органов, распутать почти мистическое дело о проклятой квартире...

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство кривых...»

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