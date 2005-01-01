Королевство кривых... (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.42005, Королевство кривых… Серия 1
Детектив, Приключения18+
О сериале
Журналист Александр Ветров - охотник за сенсациями. Его специализация - таинственные происшествия и убийства. Каждый его материал - результат самостоятельного расследования. То и дело Александр ввязывается в опасные приключения, которые могут стоить ему жизни. Но даже это не останавливает находчивого стрингера.
Александру предстоит разгадать тайну возвращения в Саблинские пещеры легендарного душителя из далеких 50-х, разыскать терроризирующих город оборотней, разоблачить преступников, занимающихся трансплантацией органов, распутать почти мистическое дело о проклятой квартире...
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АЯРежиссёр
Александр
Якимчук
- АКАктёр
Андрей
Краско
- СБАктёр
Сергей
Барышев
- НБАктёр
Николай
Буров
- Актёр
Аркадий
Коваль
- ЛВАктёр
Леонид
Ворон
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ЮОАктёр
Юрий
Оськин
- АПАктёр
Алексей
Потемкин
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- АХАктёр
Анатолий
Хропов
- СБСценарист
Сергей
Бондаренко
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ССХудожник
Станислав
Соловьев
- МЛХудожница
Марина
Леккина
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ЭШКомпозитор
Эдмунд
Шклярский