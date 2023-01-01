Биография

Хельга Филиппова — актриса театра и кино, режиссер. Автор радиопередачи «Воображало», победительница конкурса молодых исполнителей «Шанс» в 1994 году. Ее фильмография включает более 60 ролей в кино. Будущая актриса родилась в 1968 году в Петрозаводске. Девушка окончила школу со спортивным уклоном и получила разряд КМС по спортивному туризму. В юности занималась пением, музыкой, изучала финский язык. В 1989 году получила диплом ЛГИК им. Крупской, где училась на факультете мировой культуры. В 1991 году поступила на актерско-режиссерский курс театральной студии при Государственном национальном театре Республики Карелия. Чтобы усовершенствовать свои знания, окончила актерско-режиссерское отделение СПбГАТИ в 1999 году. Первые роли Хельга Филиппова исполнила на сцене «Небольшого драматического театра Льва Эренбурга». В кино актриса снимается с 2001 году. Ее дебютной работой стал сериал «Агентство НЛС», затем она сыграла в мелодраме «Русская красавица». После успешных съемок в первых фильмах Хельга Филиппова стала востребованной актрисой, она появилась в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей 4», «Операция \"Цвет нации\"», «Северный сфинкс», «Тайны следствия 4», «Секретная служба Его Величества». Яркие роли артистка сыграла в лентах «Туда, где живет счастье», «Суд», «Государственная защита», «Восхождение на Олимп», «Непридуманная жизнь», «Семейный Альбом», «Викинг», «Консультант», «Мажор 2», «Знахарь», «Идеальная жена», «Триггер»."