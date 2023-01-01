Любовь зла
Wink
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Любовь зла
8.12021, Любовь зла 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Любовь зла (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Интригующий мини-сериал о хитроумном манипуляторе, который морочит голову сразу трем девушкам.

Практически в одно и то же время одинокой жизни риелтора Надежды и двух ее знакомых приходит конец. У Нади стремительно развиваются отношения с красавцем Валерием, и вот уже женщина готова на все ради него. Ее клиентка Тамара влюбляется в обольстительного Сергея и пытается выгодно обменять квартиру, чтобы покрыть его долги. Разведенная кондукторша Светлана, которая когда-то училась с Надеждой в одном классе, пытается начать новую жизнь с бойфрендом Геннадием. Женщины не подозревают, что трое их возлюбленных — это один и тот же человек, получающий выгоду от каждой из них.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь зла»

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