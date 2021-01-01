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Любовь зла (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Интригующий мини-сериал о хитроумном манипуляторе, который морочит голову сразу трем девушкам. Практически в одно и то же время одинокой жизни риелторши Надежды и двух ее знакомых приходит конец. У Нади стремительно развиваются отношения с красавцем Валерием, и вот уже женщина готова на все ради него. Ее клиентка Тамара влюбляется в обольстительного Сергея и пытается выгодно обменять квартиру, чтобы покрыть его долги. Разведенная кондукторша Светлана, которая когда-то училась с Надеждой в одном классе, пытается начать новую жизнь с бойфрендом Геннадием. Женщины не подозревают, что трое их возлюбленных – это один и тот же человек, получающий выгоду от каждой из них. Смотрите сериал «Любовь зла» (2021) в видеосервисе Wink, чтобы узнать, как ему это удается.
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Информация
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- ИКАктриса
Ирина
Крутик
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- СШАктриса
Светлана
Шелупец
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- СВАктриса
Светлана
Ваганова
- АБАктёр
Артем
Бордовский
- НТАктриса
Наталия
Тарыничева
- КРСценарист
Константин
Райх
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ССПродюсер
Сергей
Серебряный
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин