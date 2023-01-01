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Любовь зла
1-й сезон

Любовь зла (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.12021, Любовь зла. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Интригующий мини-сериал о хитроумном манипуляторе, который морочит голову сразу трем девушкам. Практически в одно и то же время одинокой жизни риелторши Надежды и двух ее знакомых приходит конец. У Нади стремительно развиваются отношения с красавцем Валерием, и вот уже женщина готова на все ради него. Ее клиентка Тамара влюбляется в обольстительного Сергея и пытается выгодно обменять квартиру, чтобы покрыть его долги. Разведенная кондукторша Светлана, которая когда-то училась с Надеждой в одном классе, пытается начать новую жизнь с бойфрендом Геннадием. Женщины не подозревают, что трое их возлюбленных – это один и тот же человек, получающий выгоду от каждой из них. Смотрите сериал «Любовь зла» (2021) в видеосервисе Wink, чтобы узнать, как ему это удается.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь зла»