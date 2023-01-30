Королевство кривых... (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Королевство кривых… Серия 3
Королевство кривых...
1-й сезон
3-я серия

О сериале

Журналист Александр Ветров - охотник за сенсациями. Его специализация - таинственные происшествия и убийства. Каждый его материал - результат самостоятельного расследования. То и дело Александр ввязывается в опасные приключения, которые могут стоить ему жизни. Но даже это не останавливает находчивого стрингера.

Александру предстоит разгадать тайну возвращения в Саблинские пещеры легендарного душителя из далеких 50-х, разыскать терроризирующих город оборотней, разоблачить преступников, занимающихся трансплантацией органов, распутать почти мистическое дело о проклятой квартире...

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

