Королевство кривых... (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Журналист Александр Ветров - охотник за сенсациями. Его специализация - таинственные происшествия и убийства. Каждый его материал - результат самостоятельного расследования. То и дело Александр ввязывается в опасные приключения, которые могут стоить ему жизни. Но даже это не останавливает находчивого стрингера.



Александру предстоит разгадать тайну возвращения в Саблинские пещеры легендарного душителя из далеких 50-х, разыскать терроризирующих город оборотней, разоблачить преступников, занимающихся трансплантацией органов, распутать почти мистическое дело о проклятой квартире...

