Детство Бемби (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.61985, Детство Бемби
Семейные76 мин0+
Сюжет
В большой оленьей семье родился олененок Бемби. С первого дня Мама учит его понимать таинственный и загадочный мир леса. Жизнь красива и удивительна — так думает Бемби. Но вскоре погибает его мать и олененок впервые начинает думать о существующем зле..
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Наталья
Бондарчук
- ИБАктёр
Иван
Бурляев
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- МЛАктёр
Марис
Лиепа
- ЕЛАктриса
Екатерина
Лычева
- ГБАктриса
Галина
Беляева
- МШАктёр
Максим
Шалнов
- Актёр
Лев
Дуров
- АЛАктёр
Айварс
Лейманис
- Актриса
Инна
Макарова
- Сценарист
Наталья
Бондарчук
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ФЗСценарист
Феликс
Зальтен
- АФОператор
Александр
Филатов