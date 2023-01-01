Детство Бемби
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Детство Бемби

Детство Бемби (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.61985, Детство Бемби
Семейные76 мин0+

Сюжет

В большой оленьей семье родился олененок Бемби. С первого дня Мама учит его понимать таинственный и загадочный мир леса. Жизнь красива и удивительна — так думает Бемби. Но вскоре погибает его мать и олененок впервые начинает думать о существующем зле..

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Семейные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb