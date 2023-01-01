Детство Бемби (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В большой оленьей семье родился олененок Бемби. С первого дня Мама учит его понимать таинственный и загадочный мир леса. Жизнь красива и удивительна — так думает Бемби. Но вскоре погибает его мать и олененок впервые начинает думать о существующем зле..



Детство Бемби смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.