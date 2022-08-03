Акванавты (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.21979, Акванавты
Фантастика, Приключения76 мин12+
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О фильме
На глубоководной электростанции произошла авария, в результате которой крупный район на материке остался без электроэнергии. Чтобы разобраться в произошедшем и исправить аварийную ситуацию, на станцию спускаются Игорь Соболев и Свен Болл. Однако на глубине акванавтов ожидает страшное открытие – в океане на территории станции обитает разумный скат. Причем, не просто разумный, а обладающий чертами конкретного человека – возлюбленной одного из героев. Как такое могло произойти?
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- ГПАктёр
Герман
Полосков
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ИААктриса
Ирина
Азер
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- ПБАктёр
Паул
Буткевич
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ЕВАктриса
Елена
Валаева
- Актёр
Николай
Крюков
- Актёр
Юрий
Саранцев
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- СПСценарист
Сергей
Павлов
- ИВСценарист
Игорь
Вознесенский
- ИМПродюсер
Иван
Морозов
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- АФОператор
Александр
Филатов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов