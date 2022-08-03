Акванавты (фильм, 1979) смотреть онлайн

На глубоководной электростанции произошла авария, в результате которой крупный район на материке остался без электроэнергии. Чтобы разобраться в произошедшем и исправить аварийную ситуацию, на станцию спускаются Игорь Соболев и Свен Болл. Однако на глубине акванавтов ожидает страшное открытие – в океане на территории станции обитает разумный скат. Причем, не просто разумный, а обладающий чертами конкретного человека – возлюбленной одного из героев. Как такое могло произойти?

