Акванавты
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Акванавты (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.21979, Акванавты
Фантастика, Приключения76 мин12+

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О фильме

На глубоководной электростанции произошла авария, в результате которой крупный район на материке остался без электроэнергии. Чтобы разобраться в произошедшем и исправить аварийную ситуацию, на станцию спускаются Игорь Соболев и Свен Болл. Однако на глубине акванавтов ожидает страшное открытие – в океане на территории станции обитает разумный скат. Причем, не просто разумный, а обладающий чертами конкретного человека – возлюбленной одного из героев. Как такое могло произойти?

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акванавты»