Wink
Фильмы
Акванавты
Актёры и съёмочная группа фильма «Акванавты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Акванавты»

Режиссёры

Игорь Вознесенский

Игорь Вознесенский

Режиссёр

Актёры

Герман Полосков

Герман Полосков

АктёрИгорь Соболев
Александр Яковлев

Александр Яковлев

АктёрСвен Болл
Ирина Азер

Ирина Азер

АктрисаЛотта Кером
Вацлав Дворжецкий

Вацлав Дворжецкий

Актёрпрофессор Кером
Паул Буткевич

Паул Буткевич

АктёрДуговский
Арнис Лицитис

Арнис Лицитис

АктёрДюмон
Елена Валаева

Елена Валаева

АктрисаНаташа
Николай Крюков

Николай Крюков

Актёркомандир
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

АктёрСеливанов
Артем Карапетян

Артем Карапетян

АктёрАртем Аджимолян

Сценаристы

Сергей Павлов

Сергей Павлов

Сценарист
Игорь Вознесенский

Игорь Вознесенский

Сценарист

Продюсеры

Иван Морозов

Иван Морозов

Продюсер

Актёры дубляжа

Виктор Рождественский

Виктор Рождественский

Актёр дубляжа

Художники

Валерий Павлотос

Валерий Павлотос

Художник

Операторы

Александр Филатов

Александр Филатов

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор