Солярис
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Солярис

Солярис (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.01972, Солярис
Фантастика, Драма160 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Психолога Криса отправляют на космическую станцию, экипаж которой исследует планету Солярис. Со станции приходят странные сообщения, и Крису предстоит разобраться в том, что там происходит.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
160 мин / 02:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солярис»