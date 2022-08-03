Солярис (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.01972, Солярис
Фантастика, Драма160 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Психолога Криса отправляют на космическую станцию, экипаж которой исследует планету Солярис. Со станции приходят странные сообщения, и Крису предстоит разобраться в том, что там происходит.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма, Детектив
КачествоSD
Время160 мин / 02:40
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- Актёр
Донатас
Банионис
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- ЮЯАктёр
Юри
Ярвет
- ВДАктёр
Владислав
Дворжецкий
- Актёр
Николай
Гринько
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- ОБАктриса
Ольга
Барнет
- ВКАктёр
Виталик
Кердимун
- ОКАктриса
Ольга
Кизилова
- ТМАктриса
Татьяна
Малых
- ФГСценарист
Фридрих
Горенштейн
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- СЛСценарист
Станислав
Лем
- ВТПродюсер
Вячеслав
Тарасов
- ВЗАктёр дубляжа
Владимир
Заманский
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев