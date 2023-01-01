Биография

Донатас Банионис – уникальный советский актер и режиссер театра – родился в 1924 году в литовском городе Каунасе. Прожил огромную и насыщенную творческую жизнь. Имеет многочисленные звания и награды, в том числе и международные. Народный артист СССР. Родители Донатаса были близки к творчеству, принимали участие в самодеятельных постановках и неплохо пели. Мальчик с детства мечтал быть актером, занимался в театральном кружке. Но бедная семья не могла дать ему соответствующее образование. В 1941 году юноша уехал в Паневежис и стал играть на сцене театра под руководством Ю. Мультиниса. Одновременно обучался актерскому мастерству в студии при театре. Актер сыграл огромное количество театральных ролей и даже на пике своей кинокарьеры остался верен любимому театру. Он прослужил в нем 60 лет, а с 1980 по 1988 был его художественным руководителем. В театре он познакомился со своей будущей женой. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, отметив бриллиантовую свадьбу. Дебютный фильм Баниониса – «Адам хочет быть человеком» (1959 г.). Далее роли последовали одна за другой. В 1965 году он снялся в исторической картине «Никто не хотел умирать». Настоящим шедевром можно считать фантастический фильм А. Тарковского «Солярис». Каждая роль Донатаса Баниониса была незабываемой. Эмоциональный актер мог сыграть любой персонаж, каждый раз меняясь до неузнаваемости. Интересен тот факт, что из-за характерного литовского акцента почти во всех фильмах Баниониса озвучивали другие актеры. Великий артист ушел из жизни в 2014 году, ему было 90 лет.