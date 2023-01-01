Сумка инкассатора (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
9.01977, Сумка инкассатора
Детективы87 мин18+
Сюжет
Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с двумя инкассаторами, перевозившая выручку из аэропорта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся два опытных следователя: Санин и Туляков, а в помощь им дают молодую девушку - практикантку.
Выяснилось, что один из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по фальшивому паспорту на другую фамилию. Кроме того, в машине был применен нервно-паралитический газ...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АБРежиссёр
Август
Балтрушайтис
- Актёр
Донатас
Банионис
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЕНАктриса
Елена
Наумкина
- ВТАктёр
Витаутас
Томкус
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- Актёр
Михаил
Светин
- ИЭАктёр
Игорь
Эрельт
- ГКАктёр
Гега
Кобахидзе
- МСАктёр
М.
Сизов
- ЮНСценарист
Юлий
Николин
- ОГПродюсер
Олег
Гумберто
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- ЛСАктриса дубляжа
Людмила
Старицына
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- АЧОператор
Александр
Чечулин