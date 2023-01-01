Сумка инкассатора (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с двумя инкассаторами, перевозившая выручку из аэропорта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся два опытных следователя: Санин и Туляков, а в помощь им дают молодую девушку - практикантку.



Выяснилось, что один из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по фальшивому паспорту на другую фамилию. Кроме того, в машине был применен нервно-паралитический газ...



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