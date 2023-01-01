Грядущему веку
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Грядущему веку

Грядущему веку (сериал, 1985) смотреть онлайн

8.71985, Грядущему веку 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История Максима Строгова - натурного функционера старой закалки, но с «новым мышлением», оказавшегося на рубеже эпох политического строя России, насыщена событиями, в которых есть и политика, и любовь, и криминал...

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грядущему веку»

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