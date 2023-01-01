Грядущему веку (сериал, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

История Максима Строгова - натурного функционера старой закалки, но с «новым мышлением», оказавшегося на рубеже эпох политического строя России, насыщена событиями, в которых есть и политика, и любовь, и криминал...



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