Грядущему веку (сериал, 1985) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.71985, Грядущему веку. Серия 2
Драма18+
История Максима Строгова - натурного функционера старой закалки, но с «новым мышлением», оказавшегося на рубеже эпох политического строя России, насыщена событиями, в которых есть и политика, и любовь, и криминал...
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЮКАктёр
Юозас
Киселюс
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- ГБАктриса
Гражина
Байкштите
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Донатас
Банионис
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ПЧАктёр
Петр
Чернов
- АВАктёр
Александр
Вонтов
- ВУАктриса
Вера
Улик
- ЭШСценарист
Эдуард
Шим
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Наталья
Фатеева
- МГХудожник
Марксэн
Гаухман-Свердлов
- ЛКОператор
Лев
Колганов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев