Грядущему веку. Серия 4
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Грядущему веку
1-й сезон
4-я серия

Грядущему веку (сериал, 1985) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.51985, Грядущему веку. Серия 4
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История Максима Строгова - натурного функционера старой закалки, но с «новым мышлением», оказавшегося на рубеже эпох политического строя России, насыщена событиями, в которых есть и политика, и любовь, и криминал...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грядущему веку»