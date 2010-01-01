Парни из янтаря (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Рижское взморье, Юрмала, духи "Дзинтарс", песни Раймонда Паулса, фильм "Театр" и Вия Артмане. Символы Прибалтики были известны каждому советскому человеку. А сама Прибалтика была символом другой, западной жизни. Где живут другие люди, где другая архитектура и где снимают другое, особенное кино.

Как живут звезды прибалтийского кино? Как сложились их судьбы?



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