Парни из янтаря
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Парни из янтаря

Парни из янтаря (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

2010, Парни из янтаря
Документальный48 мин18+

О фильме

Рижское взморье, Юрмала, духи "Дзинтарс", песни Раймонда Паулса, фильм "Театр" и Вия Артмане. Символы Прибалтики были известны каждому советскому человеку. А сама Прибалтика была символом другой, западной жизни. Где живут другие люди, где другая архитектура и где снимают другое, особенное кино.
Как живут звезды прибалтийского кино? Как сложились их судьбы?

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
48 мин / 00:48

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