Парни из янтаря (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
2010, Парни из янтаря
Документальный48 мин18+
О фильме
Рижское взморье, Юрмала, духи "Дзинтарс", песни Раймонда Паулса, фильм "Театр" и Вия Артмане. Символы Прибалтики были известны каждому советскому человеку. А сама Прибалтика была символом другой, западной жизни. Где живут другие люди, где другая архитектура и где снимают другое, особенное кино.
Как живут звезды прибалтийского кино? Как сложились их судьбы?
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