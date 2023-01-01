Биография

Регимантас Адомайтис – актер театра и кино, родился 31 января 1937 года. Обладатель звания народного артиста СССР и Национальной премии культуры и искусства, Национальной премии ГДР, ордена за заслуги 3-й степени, нескольких премий за лучшую мужскую роль на кинофестивале республик Прибалтики. Фильмография актера насчитывает более 80 полнометражных кинокартин. В 1962 году стал выпускником актерского факультета Вильнюсской консерватории. После окончания вуза был принят в труппу драматического театра, затем перешел в Академический театр драмы. Работал также в Балтийском доме в Петербурге, в проектах творческого объединения «ДУЭТ». Один из первых фильмов Регимантаса Адомайтиса «Никто не хотел умирать» вышел на экраны в 1965 году. В 1968 году актер снялся в литовском фильме «Игра взрослых людей». За эту роль Регимантас Адомайтис получил приз на кинофестивале республик Прибалтики. Актер снимался в таких известных советских кинокартинах, как «Зеленый фургон», «Из жизни отдыхающих». В 2004 году вышел сериал с участием актера «Московская сага», партнерами стали Юрий Соломин, Инна Чурикова, Александр Балуев. Регимантас Адомайтис был женат на певице Литовской филармонии. В семье родились три сына. Средний пошел по стопам отца, живет в Лондоне.