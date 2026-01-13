1972, Это сладкое слово — свобода!
Драма142 мин12+
Это сладкое слово — свобода! (фильм, 1972) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВЖРежиссёр
Витаутас
Жалакявичюс
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ИУАктёр
Ион
Унгуряну
- ББАктёр
Бронюс
Бабкаускас
- ЛААктёр
Лоренц
Арушанян
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- МВАктёр
Михай
Волонтир
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- СААктриса
Саят
Алиева
- ЛКАктёр
Леон
Кукулян
- БЦАктёр
Боб
Цымба
- КМАктриса
К.
Мамедова
- ЭААктёр
Эльдар
Алиев
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- РМАктёр
Равиль
Меликов
- ФИАктёр
Ф.
Исаев
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- ССАктёр
Семен
Соколовский
- МААктёр
Мамед
Алили
- РБАктёр
Расим
Балаев
- ТДАктёр
Тенгиз
Даушвили
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- ИПАктёр
Иван
Петров
- МААктриса
Мария
Артемова
- ВЖСценарист
Витаутас
Жалакявичюс
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников