Это сладкое слово — свобода! (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Это сладкое слово — свобода!
Драма142 мин12+
О фильме

Одна из стран Латинской Америки 70-х годов. В основе фильма — всего лишь один эпизод революционного движения. Освободить из тюрьмы вождей революции было почти невозможно. И тогда было принято решение — пробить туннель к камере политзаключенных...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

