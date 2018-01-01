Биография

Михай Волонтир — актер, певец и кинорежиссер. Обладатель ряда Государственных премий, звания Народного артиста Советского Союза. Родился в Королевстве Румыния 9 марта 1934 года. Михай по образованию педагог. Работал в сельской школе, участвовал в смотрах самодеятельности, руководил местным клубом. Его заметили представители актерской труппы театра, после чего пригласили Михая присоединиться к ним. Сначала он обучался, а позже начал играть на сцене. В кино дебютировал в 1967 году. Получил популярность благодаря роли цыгана Будулая в картине «Цыган» 1979 года. Также играл в фильмах «В зоне особого внимания», «Безответная любовь», «Следы оборотня» и других. Часто выступал в качестве певца.