Это сладкое слово — свобода!
Актёры и съёмочная группа фильма «Это сладкое слово — свобода!»

Режиссёры

Витаутас Жалакявичюс

Режиссёр

Актёры

Регимантас Адомайтис

АктёрФрансиско
Ирина Мирошниченко

АктрисаМария
Ион Унгуряну

АктёрАльберто Рамирес
Бронюс Бабкаускас

АктёрМигель Каррера
Лоренц Арушанян

АктёрВальтер Конде
Юозас Будрайтис

АктёрФелисио
Михай Волонтир

АктёрКарлос
Родион Нахапетов

АктёрБенедикто
Саят Алиева

Актриса
Леон Кукулян

АктёрЛопес
Боб Цымба

Актёркапитан Рада
К. Мамедова

Актриса
Эльдар Алиев

Актёрлейтинант Курильо
Джемма Фирсова

АктрисаЭллен Каррера
Равиль Меликов

АктёрНельсон
Ф. Исаев

Актёр
Витаутас Паукште

Актёртюремный врач
Семен Соколовский

Актёр
Мамед Алили

Актёр
Расим Балаев

Актёродин из патриотов
Тенгиз Даушвили

Актёр
Альгимантас Масюлис

Актёр
Иван Петров

Актёр
Мария Артемова

Актриса

Сценаристы

Витаутас Жалакявичюс

Сценарист

Операторы

Владимир Нахабцев

Оператор

Композиторы

Вячеслав Овчинников

Композитор