Wink
Витаутас Жалакявичюс
Витаутас Жалакявичюс

Витаутас Жалакявичюс

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
14 апреля 1930 г. (66 лет)
Дата смерти
12 ноября 1996 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист