Восточный коридор (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.21966, Восточный коридор
Военные94 мин18+
Сюжет
Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВВРежиссёр
Валентин
Виноградов
- ЛААктриса
Людмила
Абрамова
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- ГГАктёр
Глеб
Глебов
- БМАктёр
Борис
Марков
- ЕРАктриса
Елена
Рысина
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ВПАктёр
Виктор
Плют
- Актёр
Владимир
Кашпур
- НБАктёр
Николай
Барабанов
- ББАктёр
Бронюс
Бабкаускас
- ВВСценарист
Валентин
Виноград�ов
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев