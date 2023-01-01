Восточный коридор (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия.



Восточный коридор смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.