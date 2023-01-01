Восточный коридор
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Восточный коридор

Восточный коридор (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

8.21966, Восточный коридор
Военные94 мин18+

Сюжет

Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb