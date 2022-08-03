Вооружен и очень опасен (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.11978, Вооружен и очень опасен
Приключения94 мин12+
О фильме
События происходят в конце XIX века на Диком Западе, в Америке. В основе сюжета — сложные перипетии жизни работяги — старателя Габриэля Конроя. Найдя нефть на своем участке, он познает и счастье, и разочарование, и опасность, и отчаяние...
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Вайншток
- Актёр
Донатас
Банионис
- МВАктёр
Мирча
Верою
- Актриса
Людмила
Сенчина
- Актёр
Леонид
Броневой
- Актёр
Лев
Дуров
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- МПАктриса
Мария
Плоае
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ВААктёр
Всеволод
Абдулов
- ПФСценарист
Павел
Финн
- ВВСценарист
Владимир
Вайншток
- ФБСценарист
Фрэнсис
Брет Гарт
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актриса дубляжа
Валентина
Талызина
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Прокофьев
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- КРОператор
Константин
Рыжов
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич