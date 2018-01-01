Wink
Владимир Прокофьев
Карьера
Актёр, Актёр дубляжа
Дата рождения
5 ноября 1937 г. (67 лет)
Дата смерти
28 сентября 2005 г.

Фильмография

Актёр

Актёр дубляжа