Имя розы (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.81986, Der Name der Rose
Триллер, Драма126 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Жан-Жак
Анно
- Актёр
Шон
Коннери
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ДУАктёр
Дуайт
Уайст
- ХКАктёр
Хельмут
Квалтингер
- ИБАктёр
Илья
Баскин
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- ФПАктёр
Фолькер
Прехтель
- ФШАктёр
Федор
Шаляпин мл.
- УХАктёр
Уильям
Хикки
- ЭБСценарист
Эндрю
Биркин
- ЖБСценарист
Жерар
Браш
- ХФСценарист
Ховард
Франклин
- АГСценарист
Ален
Годар
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- ФКПродюсер
Франко
Кристальди
- ДЭПродюсер
Джэйк
Эбертс
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Прокофьев
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Морозов
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- РШХудожник
Райнер
Шапер
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ЯЗМонтажёр
Яне
Зайц
- ТДОператор
Тонино
Делли Колли
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер