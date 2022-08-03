Имя розы
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Имя розы

Имя розы (фильм, 1986) смотреть онлайн

8.81986, Der Name der Rose
Триллер, Драма126 мин18+

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О фильме

1327 год. В обществе молодого послушника Адсо францисканский монах Вильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии.

Страна
Италия, Германия, Франция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Имя розы»